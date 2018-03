Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft im frühen Handel am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen an seinen starken Wochenauftakt an. Investoren weltweit hätten zuletzt die Diskussionen um einen möglichen bevorstehenden Handelskonflikt mit den USA zunächst beiseitegeschoben, heisst es unisono von Händlerseite. Was genau zu ihrer Rückkehr in den "risk-on"-Modus beigetragen habe, sei allerdings nicht ganz klar.

Dies stelle denn auch ein gewisses Risiko dar, heisst es von den vereinzelten vorsichtigen Stimmen. Denn damit stehe die aktuelle Erholung auf wackligen Füssen. Im asiatischen Handel profitierten zunächst vor allem Exportwerte zusammen mit Technologie-Aktien und Industrieunternehmen von der erhöhten Risikobereitschaft. Sie dürften bei einigen der hiesigen Industriekonzerne, die am Morgen Zahlen vorgelegt haben, den Rückenwind denn auch verstärken.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,49% höher bei 8'851,39 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,82% auf 1'451,91 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,02% auf 10'244,47. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf Novartis alle im Plus.

Der Leitindex SMI würde wahrscheinlich noch deutlicher ...

