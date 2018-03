Seit dem dritten Quartal 2017 haben Unternehmen weltweit 300 Millionen US-Dollar in Energie-Blockchains investiert, wie eine aktuelle Studie zeigt. Für komplexere Anwendungen wie dem Peer-to-Peer-Stromhandel ist die Technik allerdings noch nicht schnell und effizient genug.Unternehmen investieren immer mehr in Energie-Blockchains. Seit dem dritten Quartal des vergangenen Jahres stiegen die Investitionen sprunghaft an und erreichten allein im Januar dieses Jahres über 150 Millionen US-Dollar, wie das Analysehaus GTM Research am Montag mitteilte. Seit dem dritten Quartal 2017 seien insgesamt 300 ...

