FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zum 19. März steigt Covestro in den DAX auf, außerdem kommen Aroundtown Properties und Rocket Internet in den MDAX. Auch in TecDAX und SDAX kommt es zu einer Reihe an Änderungen.

6. März 2017. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zum regulären Überprüfungstermin der Zusammensetzung von DAX, MDAX, TecDAX und SDAX am gestrigen Montag sind einige Veränderungen entschieden worden.

Die Aktien der Covestro AG werden in den DAX aufgenommen und ersetzen dort ProSiebenSat.1 Media SE. Die Aufnahme der Covestro AG erfolgt nach der Fast-Entry-Regel - das Unternehmen qualifiziert sich aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den Leitindex.

ProSiebenSat.1 Media SE wechselt in den MDAX, der die 50 größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen nach dem DAX abbildet.

In MDAX ergeben sich in Folge diese Änderungen: Aroundtown S.A. wird aufgrund der Fast-Entry-Regel aufgenommen und ersetzt die Aktien der Steinhoff International N.V., die den Index verlässt. Außerdem wechselt Rocket Internet SE in den MDAX und ersetzt die Südzucker AG, die sich aufgrund ihrer geringen Marktkapitalisierung nicht mehr für einen Verbleib im Index qualifiziert.

Im SDAX kommt es zu diesen Wechseln: Steinhoff International N.V. und Südzucker AG werden nach ihrer Herausnahme aus dem MDAX-DAX entsprechend in den SDAX aufgenommen. Neu hinzu kommen zudem die Aktien der Corestate Capital Holding S.A. und der JOST Werke AG.

Neben Aroundtown S.A. und Rocket Internet SE, die in den MDAX wechseln, verlassen die Gerry Weber International AG und MLP SE den Smallcap-Index. SDAX umfasst die 50 größten und meist gehandelten Unternehmen unterhalb des MDAX.

In den TecDAX werden die Aktien der Aumann AG und ISRA VISION AG aufgenommen und ersetzen GFT Technologies SE und ADVA Optical Networking SE. TecDAX umfasst 30 Werte mit Fokus auf Technologie.

Wer genau wissen will, wonach die Anpassungen der Auswahlindizes entschieden werden und wie es abläuft: Wer kommt rein, wer muss raus?: http://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/aktien/Auswahlindizes-Aen derung-der-Zusammensetzung-von-DAX-MDAX-TecDAX-SDAX-2344262

6. März 2017, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0115 2018-03-06/10:36