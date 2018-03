Bonn - Zum gestrigen Handelsbeginn prägten das Ergebnis der italienischen Parlamentswahlen sowie Sorgen vor einem möglichen Handelskrieg mit den USA das Geschehen am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.In der Folge hätten die Renditen zunächst spürbar nachgegeben. Im weiteren Tagesverlauf seien diese Faktoren dann aber weitgehend ignoriert worden und die Renditen seien nach oben gedreht, wobei diese Entwicklung durch die Erholung an den Aktienmärkten gestützt worden sei. Letztlich hätten die Renditen fünf- und zehnjähriger Bundesanleihen gegenüber dem Vortag per Saldo leicht um jeweils 1 Basispunkt auf 0,01% bzw. 0,64% nachgegeben. Dagegen sei die Rendite zweijähriger Papiere im gleichen Ausmaß auf -0,53% gestiegen. Zehnjährige US-Treasuries hätten zum Handelsschluss mit 2,88% um 2 Basispunkte höher als am vergangenen Freitag rentiert. (06.03.2018/alc/a/a)

