Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist es in der vergangenen Handelswoche zu einer deutlichen Belebung gekommen. Mit 2,8 Mio CHF hat sich das Volumen gegenüber der Vorwoche etwas mehr als verdoppelt und auch bei der Zahl der Abschlüsse gab es einen Anstieg auf 127 von 114. Für den ZKB KMU-Index ging es in der vergangenen Woche um 0,5% auf 1'380,12 Punkte aufwärts.

Im Monatsvergleich fiel das Gesamtvolumen im Februar 2018 gegenüber dem Januar mit 6,2 Mio CHF um rund 38% tiefer aus. Auch die Anzahl der Abschlüsse sank um 28,3% auf 417. Im Februar 2017 wurde ein Volumen von 17 Mio in 693 Abschlüssen erzielt. Damals wurden aber noch die Aktien der Zur Rose Gruppe auf der eKMU-X-Plattform gehandelt.

Zum Anstieg des KMU-Index und zur Volumenzunahmen in der vergangenen, berichtsrelevanten Handelswoche trugen massgeblich die Aktien von Thurella bei. Nach der Bekanntgabe, dass Orior die Mehrheit am Naturgetränke-Spezialisten übernimmt, wurden die Aktien mit grossen Volumen rege gehandelt. Sie generierten denn auch mit fast 1,7 Mio CHF in 37 Abschlüssen den grössten Umsatz in der Berichtsperiode. Zudem beendete der Titel die Handelswoche als Wochengewinner mit einem Plus von 11,8%.

Gesucht waren die WWZ-Titel (222'100 CHF in sechs Trades) und Holdigaz-Valoren (146'380 CHF in sechs Transaktionen). Die NZZ-Aktien erzielten in elf Abschlüssen 212'180 CHF. Sie werden seit 1. März ex Dividende gehandelt, was bedeutet, dass seit dann keine Eintragungen mehr ins Aktienregister vorgenommen werden. Die Titel beendeten die Handelswoche mit einem Minus von 2,8%.

Rege gehandelt wurden ausserdem die sonst selten umgesetzten Papiere des Elektrizitätswerks Uznach. Sie erreichten in fünf Trades 67'500 CHF.

Bei den Wochengewinnern legten die Valoren der Pilatus Bahnen hinter Thurella um 3,8% zu. Thermalbad Zurzach avancierten um knapp 3,0% und Holdigaz verbesserten sich um 2,0%.

Auf der Gegenseite gingen die Valoren der Weisse Arena Gruppe am meisten zurück (-5,5%). Welinvest sank um 4,0% und Espace Real Estate um 3,3%.

An der Nachrichtenfront legten zwei weitere Regionalbanken ihre Jahresergebnisse 2017 vor. Die Clientis EB Entlebucher Bank erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen um 9,8% höheren Geschäftserfolg von 5,16 Mio CHF. Dabei stieg der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft um 4,1% auf 12,67 Mio. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 2,48 Mio nach 2,33 Mio im Vorjahr. Auch bei der acrevis Bank verbesserte sich der Geschäftserfolg, um 12,0% auf 24,0 Mio CHF. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft sank derweil um 2,0% auf rund 40,1 Mio. Unter dem Strich resultierte ein Jahresgewinn von 18,9 Mio (+3,2%). Der Generalversammlung vom 23. März 2018 wird eine um 2 CHF erhöhte Dividende von 34 CHF je Aktie vorgeschlagen.

Die Alpha Rheintal Bank übernahm von der Vorarlberger Volksbank die Niederlassung in St. Margarethen. Am 28. Februar 2018 wurde der Aktienkauf vollzogen, der bereits Ende 2017 angekündigt worden war. Die Filiale in St. Margarethen wird in die Alpha Rheintal Bank integriert.

Im Weiteren publizierte das Kongresshaus Zürich seine Jahreszahlen 2017. Aufgrund der Mitte Juli vollzogenen Schliessung wegen Sanie-rungsarbeiten verkürzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8,2 Mio CHF, was gegenüber dem Vorjahr einem Minus von knapp 15% entspricht. Der Gewinn blieb mit 0,24 Mio etwa einen Fünftel unter dem Vorjahreswert.

Wochennews

Das Industrieunternehmen Cendres + Métaux (CMSA) befindet sich seit rund drei Jahren in einem Reorganisationsprozess, wobei die Strategie-Implementierung inzwischen abgeschlossen ist. Nun müssten alle Prozesse der neuen Organisationform angepasst werden, wie Verwaltungsratspräsident Marco Zingg und Verwaltungsratsmitglied Arne-Christian Faisst in einem Interview mit dem Onlineportal "schweizeraktien.net" ausführen. Das vergangene Geschäftsjahr 2016/17 habe das ganze Team gefordert, sei aber notwendig gewesen, um die Strategie-Implementierung abzuschliessen, so Faisst. Ausserdem werde eine neue juristische Struktur geschaffen mit künftig drei Tochtergesellschaften, CMSA Medtech, CMSA Luxus + Industry sowie Diavantis AG. "Die Reorganisation hat also in der Zwischenzeit eher den Charakter eines Aufbaus bekommen", so Zingg im Interview. In Zukunft werde CMSA laut Faisst im Bereich Zulieferer ein Komplettanbieter für die Uhren- und Medtech-Industrie sein, nachdem das Unternehmen zuvor im klassischen Materialgeschäft tätig war. Man wolle sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Partner und Kunden aufstellen. Nach diesem internen Umbau könne man sich nun auch der Kommunikation widmen, so Marco Zingg. In der Vergangenheit war angekündigt worden, dass man offener mit den Aktionären und der Öffentlichkeit kommunizieren wolle. Laut dem Verwaltungsratspräsidenten sei eine Erneuerung der Website in Arbeit. Der Geschäftsbericht 2017/18 werde nur noch in Englisch veröffentlicht, was die Transparenz erhöhen soll. Denn, wie Zingg anfügt, Cendres+Métaux verstehe sich als internationales Unternehmen und wolle künftig auch so wahrgenommen werden. (Quelle: awp)

Die Betriebsgesellschaft Kongresshaus Zürich AG hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 weniger Umsatz und Gewinn erwirtschaftet. Der Verwaltungsrat beantragt wie bereits 2016 einen Dividendenverzicht, wie dem aktuellen Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Allerdings ist das Ergebnis von den seit Sommer laufenden Sanierungsarbeiten des Kongresshauses beeinträchtigt, die Mitte Juli 2017 eine Schliessung des Betriebs zur Folge hatten. Bis zum Zeitpunkt der Schliessung hätten sich die Umsätze aber weniger stark reduziert als erwartet, heisst es immerhin. Im entsprechend verkürzten Gesamtjahr erzielte das Kongresshaus einen Jahresumsatz von 8,18 Mio, was gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...