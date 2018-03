Dieses umfassende Programm zeigt das Unternehmen zusammen mit den Schwestergesellschaften Feige Filling, Haver Automation, Haver Niagara, Ibau Hamburg und Newtec Bag Palletizing auf einem mehr als 100 m² großen Stand.

Haver Niagara ist mit der Fremdkörpersiebmaschine Haver R-Class vertreten. Die kompakt gebaute Maschine wurde speziell für die vollautomatische Absiebung von Schüttgütern aus Big Bags und Siloanlagen entwickelt. Durch ihren Einsatz wird sichergestellt, dass keine Fremdkörper oder Agglomerate bei der Verpackung in das Endprodukt gelangen. Dadurch sind keine zusätzlichen Kontrollen mehr notwendig, sodass Zeit gespart und ein negativer Einfluss auf den Materialstrom verhindert werden kann. Je nach Material und Anwendungsfall können unterschiedliche Siebgewebe verbaut werden. Außerdem ist es möglich, das Rundsieb an vielen Schnittstellen in bestehenden Produktionsanlagen nachzurüsten.

Behn + Bates präsentiert sich mit einem manuell bedienbaren Füllmodul aus der brandneuen Hygienemaschine Roto-Packer Adams Care-Line Edition. Die Hygienemaschine, die den stetig steigenden Anforderungen der Nahrungsmittelindustrie optimal gerecht wird, bietet den derzeit bestmöglichen Hygienestandard für die Befüllung von FFS- beziehungsweise ...

