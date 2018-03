Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-06 / 10:35 uniVersa-Presseinformation Nürnberg, 5. März 2018 *Die uniVersa Krankenversicherung feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum. Die älteste private Krankenversicherung Deutschlands wurde am 5. März 1843 von Georg Heine als Unterstützungskasse für Tabakfabrikarbeiter in Nürnberg gegründet. * Kern des Versicherungsschutzes war damals der reine Ersatz des Lohnausfalls, den der einzelne Fabrikarbeiter selbst nicht tragen konnte. Im Jahr 1934 kam die Versicherung der Behandlungs- und Heilungskosten hinzu. Heute ist die Krankenversicherung mit 567,6 Millionen Euro Beitragseinnahmen und rund 500.000 versicherten Mitgliedern das Flaggschiff der uniVersa Versicherungsunternehmen. Geblieben ist von Gründungsbeinen an die Unabhängigkeit und Philosophie als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. "Anders als bei anderen Rechtsformen steht bei uns einzig und allein das Wohl des Kunden im Vordergrund, der gleichzeitig Mitglied im Verein ist", erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Baulig. Das Produktportfolio umfasst neben der Voll-, Zusatz- und Beihilfeversicherung auch die betriebliche Krankenversicherung und spartenübergreifende Lösungen, wie das ganzheitliche Kindervorsorgekonzept Tip-Top Tabaluga. *Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit * Wichtig für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens war laut Baulig die konsequente Ausrichtung als Qualitäts- und Serviceversicherer mit langfristigem Kundennutzen und flexiblen Tarifwechselrechten. Als Meilenstein bezeichnete er die Einführung von Bausteintarifen in der Vollversicherung im Jahr 1973, die heute noch im Neugeschäft als Classic-Produktlinie angeboten werden. Ein hohes Augenmerk legt der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit auf die langfristige Bezahlbarkeit der Beiträge. So werden aktuell 44 Prozent der Beitragseinnahmen für die Bildung von Alterungsrückstellungen aufgewendet. "Zudem kommen unsere erwirtschafteten Gewinne ohne Dividendenzahlungen an Aktionäre ausschließlich den Versicherten zugute", erklärte Baulig. Auch die Kennzahlen zur Solidität können sich sehen lassen: So ist die Eigenkapitalquote mit 31,3 Prozent und die Solvabilitätsquote (SCR) mit 834,6 Prozent fast doppelt so hoch wie die Durchschnittskennzahlen des Marktes. *Qualifizierte Beratung und digitale Services * Für die Zukunft setzt der Vorstandsvorsitzende nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vertriebspartnern sowie auf qualifizierte Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, die er als Markenbotschafter der uniVersa sieht. Fortgesetzt werden soll die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, bei der es vordergründig darum geht, den Service für Kunden und Vertriebspartner weiter auszubauen. Mit einer Leistungsabrechnungs-App für Smartphone und Tablet sowie einem vollständig digitalen Antragsprozess inklusive elektronischer Unterschrift wurden bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Mehr zur Geschichte und Entwicklung von Deutschlands ältester privater Krankenversicherung gibt es im Internet unter www.universa.de/175jahre [1]. *Presseservice: * Weitere Informationen finden Sie im Internet unter - www.universa.de/175jahre [1] sowie zum Download - Jubiläumsbroschüre 175 Jahre [2] *Bildmaterial: * Umfangreiches Bildmaterial (Print/Web) zum Download finden Sie hier [3]. Nachstehend eine kleine Bildauswahl (Foto: uniVersa - Abdruck: honorarfrei) Ansprechpartner: Stefan Taschner, Pressesprecher Telefon 0911/5307-1698, Fax 0911/5307-1676 E-Mail: presse@universa.de | Internet: www.universa.de/presse [4] uniVersa Krankenversicherung a.G., Lebensversicherung a.G., Allgemeine Versicherung AG Hauptverwaltung: Sulzbacher Str. 1-7, 90489 Nürnberg Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 - dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. - zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 9.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/universa/660793.html [5] Bildunterschrift: Foto beim offiziellen Festakt 5.3.18 (v.l.): Dr. Volker Leienbach (Verbandsdirektor Verband der Privaten Krankenversicherung), Frank Sievert (Vorstandsmitglied uniVersa), Uwe Laue (Vorstandsvorsitzender Verband der Privaten Krankenversicherung), Michael B Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TQGMQIRUIS [6] Dokumenttitel: Jubiläumsbroschüre 175 Jahre uniVersa Emittent/Herausgeber: uniVersa Versicherungen Schlagwort(e): Versicherungen 2018-03-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 