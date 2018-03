Deutsche Angestellte opfern laut einer Studie pro Woche fünf Stunden ihrer Freizeit für Berufliches. Schuld ist die Digitalisierung.

Vor dem Fernseher noch eine dienstliche E-Mail beantworten, während des Abendessens ein kurzes berufliches Telefonat führen und abends im Bett ein bisschen Fachliteratur wälzen: Deutsche Angestellte nehmen ihre Arbeit offenbar oft mit nach Hause, wie eine Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) und dem Karrierenetzwerk Xing zeigen, die dem Handelsblatt vorab vorliegt.

Für die Untersuchung zur neuen Arbeitswelt wurden insgesamt 3.000 Arbeitnehmer zwischen 25 und 54 Jahren befragt. Demnach gaben 62, 8 Prozent der Studienteilnehmer an, sich auch in ihrer Freizeit mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die eigentlich ihrer Arbeitszeit zuzurechnen sind. Im Durchschnitt fünf Stunden pro Woche. Mehr als jeder Zehnte gab an, sechs bis zehn Stunden pro Woche in seiner Freizeit zu arbeiten, 8,2 Prozent der Befragten sogar mehr als 20 Stunden pro Woche.

Die Studie offenbart allerdings Unterschiede zwischen den Arbeitsweisen von Männern und Frauen: 67 Prozent der Männer, aber nur 50 Prozent der weiblichen Befragten verbringen ...

