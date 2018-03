Fraport-Chef Stefan Schulte kontert der Lufthansa, will nach Japan expandieren und hält die Lärmbelästigung von Ryanair-Maschinen für beendet.

Herr Schulte, in Frankfurt landen jetzt auch Linien wie Ryanair, Easyjet und Wizzair. Ist der Flughafen die neue Heimat der Billigflieger?

Nein. In Frankfurt starten und landen rund 90 Fluglinien mit mehr als 260 Zielen, im Sommer sogar mehr als 100 Airlines zu etwa 300 Zielen. Wenn einige zusätzliche Low-Cost-Airlines dazu kommen, macht das kaum einen Unterschied.

Für die Lufthansa offenbar schon. Da hat es ziemlich viel Ärger gegeben.

Das habe ich auch verstanden. Wenn Kunden aber mehr Auswahl wollen, muss sich ein Unternehmen anpassen. Und rund 40 Prozent aller Passagiere buchen bei den Kontinentalstrecken in Europa heute Angebote von Low-Cost-Airlines. Die Lufthansa reagiert selbst darauf, indem sie das Angebot von Eurowings ausbaut. Letztlich haben wir beide ganz ähnliche Interessen: Wir stehen im Wettbewerb mit den anderen großen Drehkreuzen in Europa und dem Mittleren Osten und müssen gemeinsam wettbewerbsfähiger werden. Darüber reden wir.

Stimmt es, dass Sie mit der Lufthansa darüber reden, einen Teil des Terminals 1 wie in München als eine Art Gemeinschaftsunternehmen zu betreiben?

Das kann eine Option sein, es kann aber auch etwas anderes rauskommen.

2017 ist die Zahl der Passagiere in Frankfurt gestiegen. Warum sind Sie trotzdem auf das Billigpublikum angewiesen?

Wir haben zuvor rund eine Million Passagiere an andere Standorte verloren, weil wir keine passenden Angebote hatten. Die haben wir nun zurückgewonnen.

Billigflieger zahlen weniger Gebühren und ihre Passagiere geben am Flughafen weniger aus. Lohnt sich das überhaupt?

Unser Programm richtet sich nicht nur an Low-Cost-Airlines, sondern an alle, die uns Wachstum bringen. Grundsätzlich gilt: Wenn wir mit etwas kein Geld verdienen, machen wir es nicht. Zwar führen reduzierte Gebühren vorübergehend zu geringeren Einnahmen, aber denen stehen bei uns nur geringe zusätzliche Ausgaben gegenüber. Das ist also von Anfang an profitabel.

Dafür zahlen die Anwohner einen hohen Preis. Vor allem Ryanair-Flieger landen oft noch nach der eigentlichen Sperrstunde um 23 Uhr und machen viel Lärm.

Verspätete Landungen sind sicher eine Belastung. Aber selbst im vergangenen Jahr waren das durchschnittlich weniger als zwei Flieger am Tag. Unsere Betriebserlaubnis hat die Obergrenze bei 7,5 Flügen pro Tag im Jahresdurchschnitt ...

