An Ostern drohen Ryanair Streiks, besonders betroffen seien Irland und Portugal. Grund sind die andauernden Konflikte mit der Belegschaft.

Ryanair rechnet in den kommenden Monaten wegen Konflikten mit der Belegschaft mit Ausfällen im Flugverkehr. Weil sich die Gespräche über die Anerkennung von Gewerkschaften in die Länge zögen, könne es über Ostern und im Sommer zu Störungen kommen, sagte Konzernchef Michael O'Leary am Dienstag in Brüssel. Betroffen seien vor allem Irland und Portugal. Dagegen sei in ...

