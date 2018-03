Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--In Deutschland hat es nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im vierten Quartal des vergangenen Jahres 1,18 Millionen offene Stellen gegeben. Laut IAB war das ein neues Rekordhoch. Die Zahl der offenen Stellen lag um 128.000 höher als im vierten Quartal 2016 und um 85.000 höher als im dritten Quartal 2017. Am stärksten stieg die Personalnachfrage laut IAB im verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor.

So verzeichneten die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes rund 161.000 offene Stellen. Dies entspricht einem Zuwachs von 35 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2016. Im Bausektor gab es gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um 24 Prozent auf rund 98.000 offene Stellen. Die Arbeitslosen-Stellen-Relation sank auf 2,0 für Gesamtdeutschland. Mit durchschnittlich 194 Arbeitslosen je 100 offenen Stellen in Westdeutschland und 225 Arbeitslosen je 100 offenen Stellen in Ostdeutschland wurde in beiden Landesteilen der niedrigste Wert seit 25 Jahren erreicht.

"Die Zahlen zeigen verbesserte Arbeitsmarktchancen für Bewerber, bedeuten aber auch steigende Herausforderungen für die Arbeitgeber bei der Personalrekrutierung", schreibt IAB-Arbeitsmarktexperte Alexander Kubis.

Das IAB untersucht mit der IAB-Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im vierten Quartal 2017 wurden Antworten von rund 15.000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet.

