St. Gallen - Mit dem Nein zur sogenannten No-Billag-Initiative haben die Schweizer Stimmbürger mit überwältigendem Mehr grundsätzlich Ja gesagt zur SRG. Aber: Wieviel sind wir in der Deutschschweiz eigentlich bereit, für die Inhalte der beiden TV-Sender SRF1 und SRF2 zu bezahlen? Welche Inhalte erwarten wir von einem gebührenfinanzierten Fernsehen? Worauf könnten wir allenfalls verzichten? Und welche Gebührenreduktion würden wir dafür erwarten? Diese Fragen beantwortet eine aktuelle Pilotstudie des Instituts für Systemisches Management und Public Governance der Universität St.Gallen.

Um es gleich vorwegzunehmen: Der «faire» Preis für das gegenwärtige TV-Gesamtprogramm liegt - so die Studie - zwischen 240 und 250 Franken, ein gerade noch akzeptabler Preis zwischen 300 und 310 Schweizer Franken. Alles, was über 400 Franken läge, wäre klar zu teuer. Die derzeit gültigen Billag-Gebühren - ausschliesslich für den Fernsehempfang - in Höhe von 286 Franken liegen also bereits sehr nahe an der gerade noch akzeptablen Preisschwelle. Die Gebühren für Radio- und Fernsehempfang belaufen sich derzeit auf total 451.10 Franken, davon 165 Franken für den Radioempfang und 286.10 Franken für den Fernsehempfang. Ab 2019 soll die Gesamtgebühr noch 365 Franken betragen.

DOK und Reporter sind beliebt, Talkshows weniger

Bei den Sendeinhalten zeigt sich, dass auch in Zukunft verschiedene Formate für die Mehrheit der Befragten unverzichtbar sind bzw. nicht abgebaut werden können, ohne eine grosse Unzufriedenheit hervorzurufen. Dazu gehören nicht nur Nachrichtensendungen zur Hauptsendezeit und Dokumentationen (SRF DOK, SRF Reporter) sowie Schweizer Filme und Serien, sondern auch die Übertragung von Sportanlässen, insbesondere solchen in der Schweiz oder mit Schweizer Beteiligung.

Verzichtbare Sendegefässe

Dagegen könnte auf eine Reihe von Sendegefässen verzichtet werden, ohne dass in grossem Stil Unzufriedenheit entstehen würde. Hierzu gehören vor allem Formate anderer Medienhäuser, News über Prominente, Club-Sendungen, Talkshows und Musiksendungen. Auch Sternstunden, Kulturmagazine, Comedy- und Quizsendungen sowie ausländische Serien gehören laut der Studie zu den gegebenenfalls verzichtbaren Sendegefässen.

Meteo ein umstrittenes Sendegefäss?

Ein weiteres Ergebnis der Befragung zeigt, dass manche Sendegefässe und deren Verbleib im Programm des Schweizer Fernsehens SRF 1 und SRF2 umstritten sind. Dazu gehören beispielsweise Meteo oder Serien wie Jobtausch sowie ...

