Zürich - Hannes Boller, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management, beleuchtet den Markt der Emerging Markets-Unternehmensanleihen in US-Dollar und erläutert deren Chancen in einem Umfeld steigender Zinsen.Mit acht Prozent Gesamtrendite hätten Emerging Markets-Unternehmensanleihen in US-Dollar den Investoren im vergangenen Jahr viel Freude bereitet. Auch wenn das Potenzial für weitere Kursgewinne nach dieser fulminanten Performance eher begrenzt erscheine, so habe die Anlageklasse bisher zumindest die steigenden Zinsen der letzten sechs Monate vollständig durch laufende Zinserträge und sinkende Risikoprämien (Spreads) abfedern können. Sie habe damit ihre Feuertaufe im momentanen Umfeld bestanden.

