Frankfurt - Der Erfolg der Rechtspopulisten und EU-Kritiker bei der Parlamentswahl in Italien hat den Grad der Verunsicherung an den internationalen Finanzmärkten nochmal erhöht, berichten die Analysten der Helaba.Eine Regierungsbildung werde sich aufgrund fehlender Mehrheiten über Wochen, wenn nicht über Monate hinziehen. Wenngleich strukturelle Reformen in diesem Umfeld kaum eine Chance auf Umsetzung haben dürften, sollte aber ein Austritt Italiens aus der EU nicht zur Diskussion stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...