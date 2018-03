Daten zum Fertigungssektor aus den USA und Kanada sind für den Nachmittag geplant Der wöchentliche API-Bericht sollte einen weiteren Anstieg der Öl-Lagerbestände aufzeigen RBA-Gouverneur Lowe wird am Abend eine Rede halten

Zusammenfassung:Bei einem Blick auf den Wirtschaftskalender vom Dienstag stellt man fest, dass es an makroökonomischen Veröffentlichungen aus den europäischen Volkswirtschaften mangelt. Die einzige Veröffentlichung, die für Anleger interessant sein könnte, ist der Verbraucherpreisindex aus der Schweiz um 9:15 Uhr, der gegenüber dem letzten Monat von 0,7% auf 0,6% im Jahresvergleich fallen dürfte. Abgesehen davon werden wir am Nachmittag einige Veröffentlichungen zum verarbeitenden Gewerbe aus den USA und Kanada sowie den wöchentlichen API-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen erhalten. Am Abend wird Gouverneur Lowe von der Reserve Bank of Australia ein Rede halten, bei der Anleger auf Aussagen zum letzten Zinsentscheid Ausschau achten werden. 16:00 Uhr - USA, Auftragseingänge (Januar): Die Messung der gesamten Neubestellungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...