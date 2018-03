Zürich (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Chubb gab heute die Beförderung von Erwin Soland zum Property Manager bekannt. Er übernimmt diese Position mit sofortiger Wirkung. Mit seinem Team wird Erwin Soland das bestehende Portfolio weiter ausbauen sowie das Wachstum in Spezialgebieten, wie beispielsweise Terrorismus, vorantreiben. Er rapportiert an Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz, sowie an Alf Müller Regional Property Manager der Chubb für Kontinentaleuropa.



Erwin Soland, zertifizierter Versicherungsexperte, ist seit März 2010 bei Chubb in der Schweiz und war vor seiner Ernennung als Senior Underwriter Property tätig. Er verfügt über 33 Jahre Erfahrung im Versicherungswesen, davon war er 20 Jahre bei der Helvetia Versicherung in Zürich und St. Gallen in der Sachsparte als Underwriter tätig.



"Mit Erwin Soland befördern wir einen erfahrenen Sachversicherungsexperten zum Property Manager. Er wird mit seinen Markt- und Fachkenntnissen sowie seiner Serviceorientierung den Bereich erfolgreich ausbauen.", erläutert Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz.



OTS: Chubb European Group Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72419 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72419.rss2



Pressekontakt: Chubb Versicherungen (Schweiz) AG Sandra Goetschmann Bärengasse 32 8001 Zürich