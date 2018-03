Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Energieversorger Eon und Innogy wollen durch neue Partnerschaften vom Geschäft mit Elektroautos profitieren. Während Eon mit dem japanischen Autobauer Nissan die Kräfte bündelt, hat sich Innogy mit dem Mobilitätsdienstleister DKV zusammengeschlossen. Das gaben die Unternehmen fast gleichzeitig bekannt.

Demnach wollen die Japaner und Eon gemeinsame Pilotprojekte und neue Angebote für die Fahrer von E-Autos ausloten. Im Fokus stehen Ladesäulen, die Integration dieser in das Stromnetz sowie die dezentrale Energieerzeugung und -speicherung. Wie das genau aussehen kann, machen beide Konzerne bereits in Dänemark vor: Dort erhält jeder Käufer eines elektrischen Nissan Leaf ein Komplettpaket, bestehend aus einer Ladestation für das Eigenheim und einer Energieflatrate zum Laden der Batterie von Eon.

Die Konkurrenz von Innogy setzt auf die gewerblichen Autoflotten. Diese sollen in Zukunft an Ladesäulen der Essener aufgeladen werden. Dazu haben sie mit der DKV einen Partner gefunden und ein Joint Venture gegründet.

DKV rechnet mit seinen On-Board-Units nach eigenen Angaben Tank-, Maut- und Ladevorgänge für 170.000 gewerbliche Kunden in über 40 Ländern ab. "Wir erwarten in den nächsten Jahren einen signifikanten Anstieg bei Elektromobilität, insbesondere bei gewerblichen Kunden", erklärte der verantwortliche Innogy-Manager Markus Dehn. Der Stromkonzern betreibt bereits heute 7.000 Ladepunkte in Europa.

