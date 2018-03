Rapperswil-Jona - Der grösste Schweizer Webhosting-Provider Hostpoint hat auch 2017 den starken Wachstumskurs der Vorjahre fortgesetzt. Der Gesamtumsatz wurde in den letzten zwölf Monaten von 16 auf 18 Millionen Franken gesteigert, was einem Wachstum von 12,5% entspricht. Hostpoint verwaltet inzwischen eine halbe Million Domains und bleibt damit weiterhin an der Spitze.

Hostpoint baute im Geschäftsjahr 2017 seine marktführende Position weiter aus: Die Anzahl der durch Hostpoint gehosteten Webseiten lag per Ende des letzten Geschäftsjahres bei 250'000 (+11.1 % im Vergleich zu 2016), diejenige der verwalteten Domains bei über 500'000 (+ 16.3 % im Vergleich zu 2016).

Der Domain-Anbieter ist auch 2017 mit neuen Produkten auf den Markt gekommen und ist insbesondere mit "Domain Privacy" für .ch-Domains auf grosse Marktresonanz gestossen. Private Daten wie zum Beispiel die Wohnadresse von Inhabern einer .ch-Domain sind auf ...

