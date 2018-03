DAX - Bullischer Zwischenspurt

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX brachte in den vergangenen 24 Stunden den gestern Vormittag favorisierten "Anstieg in den Bereich 12.150/12.250 Punkte". Dabei wurde das obere Ende der genannten Zielzone in der heutigen Vorbörse am Morgen bereits schon überboten.

Seit dem gestrigen Vorbörsentief bei 11.730 Punkten hat der Index schon wieder gut 500 Punkte zulegen können. Die kurzfristig positive Einschätzung von gestern Vormittag wurde somit voll und ganz bestätigt. Kurzfristig hat das deutsche Börsenbarometer noch Luft auf der Oberseite in den Bereich um 12.300 Punkte. Dort muss dann kurzfristig erst einmal wieder mit Gegenwehr der Bären gerechnet werden: Auf dem Niveau befindet sich ein kurzfristig relevanter Horizontalwiderstand sowie der Abwärtstrend im Stundenchart. Kann diese Zone überwunden werden entstünde sogar weiteres Aufwärtspotenzial. Für einen Neueinstieg auf der Longseite sollte aber in jedem Fall ein Rücksetzer abgewartet werden, das Chance Risiko Profil ist auf aktuellem Niveau wenig attraktiv.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 14.02.2018 - 06.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 06.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HU9CFT 24,54 9.800 4,98 29.03.2018 DAX Index HW43VR 9,05 11.350 13,48 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.03.2018; 10:31 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 19,36 14.150 6,34 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 25,38 14.750 4,84 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.03.2018; 10:31 Uhr

