Köln (ots) -



- CamperDays hat vier neue Stationen in England - Verfügbarkeiten in Edinburgh, Birmingham und London im Sommer bereits knapp



Das Vergleichsportal CamperDays hat sein Portfolio für England erweitert. Gleich drei neue Stationen sind bereits seit Januar verfügbar: In Bristol, Südwestengland, Rye, Südostengland und Preston, Nordwestengland, können Kunden Wohnmobile des Anbieters McRent mieten. Seit Mitte Februar ergänzt mit dem Anbieter Rent Easy außerdem Lincoln in den East Midlands das Portfolio. Ebenfalls neu ist, dass ab Birmingham nun neben Fahrzeugen von McRent auch Fahrzeuge von Rent Easy buchbar sind.



Die Verfügbarkeiten in Großbritannien sind aktuell für die Sommermonate Juli und August besonders für das Trendziel Edinburgh sowie Birmingham und London bereits knapp. "Wer die Möglichkeit hat, sollte für diese Destinationen auf den Mai oder Juni ausweichen", empfiehlt Raphael Meese, Produktmanager von CamperDays. Gleiches gilt auch für Lincoln. Die neuen Stationen Preston, Rye und Bristol bieten dagegen noch Fahrzeuge aus fast allen Kategorien. Sie dürften gerade im Hinblick auf den derzeitigen Schottland-Trend für viele Reisende eine gute Alternative darstellen. "Wer dennoch gerne nach Schottland möchte, kann ein Wohnmobil ab Preston mieten und von dort nach Schottland hochfahren", rät Raphael Meese. (PM-ID: 100)



Über CamperDays:



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert: Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen, sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. ServiceValue und DIE WELT kürten CamperDays 2017 bereits zum zweiten Mal zum Branchengewinner "Vergleichsportale für Wohnmobile", FOCUS-MONEY ermittelte CamperDays 2014 als "Bestes Vergleichsportal" für Wohnmobiltarife. Das Portal gehört wie Deutschlands Marktführer billiger-mietwagen.de zur ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: CamperDays newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112081 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112081.rss2



Pressekontakt für Rückfragen:



Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail: presse@camperdays.de, Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099, www.camperdays.de, Kundenservice: 0800 334 334 344