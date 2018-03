FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RESUMES TESCO WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 255 PENCE - BERENBERG RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 134 (130) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS WPP PRICE TARGET TO 1320 (1400) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 750 (720) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 390 (430) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 83 (85) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS RAISES MONDI PLC TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2345 (2220) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC PRICE TARGET TO 700 (708) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 210 (235) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 115 (110) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1240 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1327 (1413) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 978 (963) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1380 (1800) PENCE - JEFFERIES RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 600 PENCE - JEFFERIES RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 1077 (915) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'NEUTRAL' ('OW') - TARGET 1535 (1675) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS IAG TO 'REDUCE' (HOLD) - LIBERUM CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES HAYS PRICE TARGET TO 215 (195) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS RBS PRICE TARGET TO 260 (269) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/EXANE BNP CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - UBS CUTS HASTINGS GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY')



