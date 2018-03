Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet mit einem anhaltenden Aufschwung in Deutschland. In seiner jüngsten Konjunkturprognose rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut unverändert für 2018 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes um 2,1 Prozent und für 2019 um 1,6 Prozent, wie es mitteilte. Das Institut habe seine Prognose der Wirtschaftsentwicklung für 2018/2019 in Deutschland nach Vorlage der gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse für 2017 überarbeitet.

Die Arbeitsmarktsituation werde sich unter den erwarteten Bedingungen weiter verbessern und mehr und mehr der Vollbeschäftigung annähern. Die Hamburger Ökonomen rechnen mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahl auf 2,38 Millionen in diesem und 2,29 Millionen im kommenden Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt nach ihrer Prognose 2018 auf 5,1 Prozent und 2019 auf 4,9 Prozent. Für die privaten Konsumausgaben rechnen sie mit einem Plus von 1,5 Prozent 2018 und 1,4 Prozent 2019. Die Anlageinvestitionen sollen in beiden Jahren um 3,6 Prozent steigen.

Für die Exporte rechnet das HWWI mit einem Zuwachs von 5,5 Prozent in diesem und 5,2 Prozent im nächsten Jahr und für die Importe mit Steigerungen um 5,9 und 5,7 Prozent. Nach einem basisbedingten leichten Rückgang in den ersten Monaten dieses Jahres werde die Inflationsrate für die Verbraucherpreise, die bereits im Verlauf von 2017 zeitweilig die 2-Prozent-Marke erreicht habe, in der Erwartung der Wirtschaftsforscher wieder dieses Niveau erreichen. Für 2018 wird sie mit 1,8 Prozent und für 2019 mit 2,1 Prozent veranschlagt.

Zyklische Verlangsamung der Dynamik

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich nun schon seit 2014 in einem dynamischen, kräftigen Aufschwung - und ein Ende ist von fundamentaler Seite her vorläufig nicht zu erkennen", konstatierten die Wirtschaftsforscher. Zwar nähmen in einigen Bereichen wie der Bauwirtschaft die Anspannungen zu. Doch die Investitionstätigkeit der Unternehmen habe zugelegt und verhindere eine Überhitzung der Wirtschaft, und auch seitens der Politik seien "keine bremsenden Maßnahmen" zu erwarten. "Der Aufschwung hat eine breite Basis und dürfte sich mit nur wenig nachlassendem Tempo fortsetzen", erwartete das HWWI deshalb. Dafür sprächen eine Reihe fundamentaler Faktoren.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach dem Urteil der Ökonomen "in einem klassischen zyklischen Aufschwung". Sie werde 2018 schon im fünften Jahr stärker wachsen als der Potenzialpfad. Mit einer zyklischen Verlangsamung der Konjunkturdynamik sei "folglich zu rechnen". Ausgehend von den Investitionen, deren gegenwärtig hohe Dynamik sich mit zunehmender Anpassung der Kapazitäten verringern werde, würden in der Folge auch der Anstieg der Beschäftigung und damit der der Einkommen und der des privaten Verbrauchs nachlassen. Dieser Prozess dürfte 2018 allmählich einsetzen und sich dann deutlicher im Jahr 2019 niederschlagen.

Die Risiken für eine anhaltend positive Entwicklung der Wirtschaft liegen laut dem HWWI vornehmlich auf externer Seite. Aktuell auszumachen seien die Konflikte um Nordkorea und im Nahen Osten. Wirtschaftspolitisch gehe eine "gewisse Unsicherheit" von der Geldpolitik in den USA aus. Bei einer höheren Inflationsentwicklung dürfte der Druck auf die Zentralbanken nach der Erwartung der Ökonomen zunehmen. Politische Risiken gingen auch von möglicherweise beginnenden Handelskonflikten aus.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2018 04:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.