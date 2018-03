Auf einem brasilianischen Frachtflughafen hat eine Diebesbande fünf Millionen Dollar aus einer Lufthansa-Maschine geklaut - und ist entkommen.

Mehrere Unbekannte haben am Sonntag am Frachtflughafen von Viracopos fünf Millionen US-Dollar in bar - umgerechnet etwa vier Millionen Euro - geklaut. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Das Geld sollte laut der Nachrichtenagentur ...

