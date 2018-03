Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 06.03.2018 Kursziel: 8.20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,20. Zusammenfassung: Wie erwartet wird Aroundtown am 19. März 2018 nach der Fast-Entry-Regel in den MDAX der Deutschen Börse aufgenommen. Dieser Meilenstein folgt der angekündigten Aufnahme in die EPRA/EPRA und GPR 250 Indizes letzte Woche. Die Schritte des Unternehmens im letzten Jahr, einschließlich des Uplistings in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, haben die Aufnahme ermöglicht. Aus unserer Sicht dürfte die MDAX-Aufnahme das Sentiment und das Handelsvolumen positiv beeinflussen. Unsere Empfehlung bleibt weiterhin bei Kaufen bei einem Kursziel von EUR8,20. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.20 price target. Abstract: As expected, Aroundtown will join the Deutsche Börse's MDAX as of 19 March 2018 via Fast Entry Rule. This milestone follows last week's announced inclusion in the FTSE/EPRA and GPR 250 indices and is traced to measures undertaken last year including the uplisting into the Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange. We expect the upgrade into the MDAX to further boost investor sentiment and trading volumes. Our rating remains Buy with an EUR8.20 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16169.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

