München (ots) - Die Internationale Handwerksmesse (IHM) findet vom 7. bis 13. März in München statt. Das Motto lautet in diesem Jahr "Handwerk: Die nächste Generation. Wir zeigen, was kommt". Die Münchener Verein Versicherungsgruppe, die vor fast 100 Jahren als wirtschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für das Handwerk und Gewerbe gegründet wurde, wird auch heuer wieder Handwerkern aller Gewerke an einem eigenen Messestand (Stand 168, Halle C2) wertvolle Tipps und Beratung in Versicherungsfragen geben.



So beispielsweise zu den speziellen Vorsorgekonzepten, die der Münchener Handwerksversicherer teilweise sogar für die spezifischen Belange einzelner handwerklicher Gewerke entwickelt hat. Aber auch Nicht-Handwerker werden selbstverständlich zu allen Vorsorgethemen beraten, wie etwa zum privaten Pflegeschutz, der angesichts der hohen finanziellen Lücke im Pflegefall zu den wichtigsten Versicherungen gehört.



Besucher des Messestands können sich täglich von 11 bis 15 Uhr ein humorvolles Porträt zeichnen lassen. Der bekannte Schnellzeichner und Karikaturist Carlo Dernbach setzt jedes Gesicht in wenigen Minuten in eine kurzweilige Erinnerung um. Dieses sehr persönliche Messe-Souvenir ist für die Besucher des Messestands kostenlos.



Die IHM - die Leitmesse des Handwerks - hat von Mittwoch bis Dienstag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.



OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60945 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60945.rss2



Pressekontakt: Münchener Verein Versicherungsgruppe Zentrale Unternehmenskoordination und Presse Johannes Schuster M. A. Pettenkoferstr. 19 80336 München Tel: 089/51 52 1154 Fax: 089/51 52 3154 schuster.johannes@muenchener-verein.de www.muenchener-verein.de