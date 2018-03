Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre Erholungstendenz zum Wochenauftakt angeknüpft und erneut merklich zugelegt. Händler verwiesen dabei auf die deutlich positiven Vorgaben der Wall Street vom Vorabend, wo die Stimmung dank guter Konjunkturdaten und trotz der Sorgen um mögliche Handelskonflikte ins Positive drehte. Auch die asiatischen Börsen präsentierten sich am Morgen in starker Verfassung.

Der Eurostoxx50 als Leitindex der Eurozone notierte zuletzt 0,76 Prozent höher bei 3380,66 Punkten. Der französische CAC-40 gewann 0,66 Prozent auf 5201,40 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,98 Prozent auf 7185,30 Punkte.

Aus Branchensicht waren europaweit ...

