Die Evonik AG (ISIN: DE000EVNK013) hat im vergangenen Jahr seine Ergebnisprognose voll erreicht.

Mit einem bereinigten EBITDA von 2,36 Mrd. Euro lag das Ergebnis am oberen Rand der prognostizierten Bandbreite von 2,2 Mrd. bis 2,4 Mrd. Euro. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 14,4 Mrd. Euro.

"2017 war ein gutes Jahr für Evonik", sagte Vorstandschef Christian Kullmann. "Wir haben Fortschritte gemacht bei der Umsetzung unserer Strategie und werden diesen Weg 2018 konsequent weiter gehen." Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 23. Mai eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie vorschlagen. Gemessen am Schlusskurs zum Jahresende 2017 entspricht das einer Dividendenrendite von 3,7 Prozent, womit Evonik in der Spitzengruppe der Chemie-Unternehmen liegt.

"Wir haben in vollem Umfang geliefert, was wir angekündigt hatten", sagte Finanzvorstand Ute Wolf. "Und wir bleiben unserer verlässlichen Dividendenpolitik weiter treu." Sowohl organisches Wachstum als auch die Einbeziehung des erworbenen Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products und des Silica-Geschäfts von Huber haben zum Umsatzwachstum im Jahr 2017 beigetragen.

Für 2018 erwartet der Konzern eine Steigerung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses mit einem bereinigten EBITDA zwischen 2,4 Mrd. und 2,6 Mrd. Euro. Dank der starken Marktpositionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...