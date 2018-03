Unterföhring (ots) - Marktführer! Die Übertragung der OSCARS®, die OSCAR®-Highlights bei "red." und eine starke Prime Time mit "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" machen ProSieben zum Marktführer am Montag mit 11,9 Prozent Marktanteil.



Im Einzelnen: Mit guten 18,0 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen glänzt die 90. Verleihung der OSCARS® in der Nacht auf ProSieben. Am Nachmittag überzeugen die OSCAR®-Highlights bei "red." mit 13,5 Prozent Marktanteil. Starke 16,9 Prozent Marktanteil für "Young Sheldon" sowie 16,0 Prozent Marktanteil für eine neue Folge von "The Big Bang Theory" machen ProSieben zum Marktführer in der Prime Time.



