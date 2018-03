Die Machtübernahme der aktuellen US-Regierung habe ich über die letzten zwei Jahre eng und kritisch begleitet. Für mich war von Anfang an klar, dass ein so polarisierendes und geradezu destruktives Gebaren mittel- bis langfristig zu Verwerfungen auch an den Aktienmärkten führen muss.



Die Märkte blendeten das 2017 völlig aus. Stattdessen gab es zunächst nur Euphorie aufgrund von Deregulierung und Steuersenkungen. Jetzt könnte die Stimmung umschwenken. Trotzdem ergeben sich für Anleger Chancen.

US-Märkte bewegen sich auf gefährlichem Terrain

Die Steuerreform und die unter dem Deckmantel des Stichworts ?Deregulierung? begangenen Umwelt- und Sozialeinschitte wurden ausgiebig von den amerikanischen Anlegern gefeiert. Fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...