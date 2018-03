Siltronic hatte zwar Anfang Februar vorläufige 2017er-Bilanzdaten und eine Perspektive für 2018 auf den Tisch gebracht, die konkreten Zahlen nebst einer präzisierten Perspektive kamen aber erst am Montag. Die Aktie, am Freitag noch einer der großen Verlierer im TecDAX, sauste bis zu 12 Prozent nach oben, gab dann aber fast die Hälfte des Gewinns wieder ab. Das sah kritisch aus … aber heute gehen die Käufe weiter. Alles also wieder im Lot und der Weg nach oben frei?

Die 2018er-Perpsktive liest sich in der Tat hervorragend. Der Wafer-Hersteller (ISIN: DE000WAF3001) erwartet einen Anstieg des Umsatzes von 1,177 Milliarden in 2017 auf mindestens 1,3 Milliarden im laufenden Jahr. Und zugleich soll sich die Marge in Bezug auf den Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) von 30 auf 40 Prozent verbessern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...