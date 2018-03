-------------------------------------------------------------- Jugendstudie 2018 http://ots.de/VYyDNc --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - Wie nutzen Jugendliche ihr Smartphone und welche sozialen Plattformen sind dabei unverzichtbar? Diesen und weiteren Fragen ist die Hamburger Kreativagentur elbdudler gemeinsam mit dem internationalen Marktforschungsinstitut YouGov nachgegangen.



Die spannendsten Ergebnisse der repräsentativen Online-Umfrage stehen ab sofort zum Download bereit: http://jugendstudie.elbdudler.de/



Das Zeitalter des Smartphones



98 Prozent der 14-18-Jährigen besitzen ein Smartphone. Über 42 Prozent der Befragten gaben an, "ständig aktiv" zu sein und das Smartphone immer bei sich zu haben. Weitere 51 Prozent sind eigener Aussage nach zumindest häufig an ihrem Smartphone aktiv und haben dieses meistens in direkter Nähe.



WhatsApp schon nach dem Aufstehen



Jeder Zweite öffnet direkt nach dem Aufstehen WhatsApp, fast ein Viertel Snapchat. Über den Tag hinweg werden soziale Netzwerke mehrfach besucht und liegen in der Nutzung direkt hinter Messenger-Apps. Die höchste Relevanz haben dabei YouTube und Instagram (69 Prozent bzw. 65 Prozent nutzen diese Plattformen "mehrfach täglich").



Online-Video schlägt TV



Über ein Drittel der Jugendlichen schauen bereits gar kein TV mehr - und die, die es tun, verbringen weniger Zeit damit, als mit Online-Videos. Online-Videos werden von 97 Prozent der Generation Z geschaut.



Konsumverhalten



Mehr als 60 Prozent der Jugendlichen bestellen gelegentlich online. Knapp 17 Prozent geben sogar an, häufig online einzukaufen. Das beliebteste Device für Onlineshopping ist noch immer der Laptop (40 Prozent), gefolgt vom Smartphone mit 29 Prozent.



"Der viel diskutierte Paradigmenwechsel, den die Digitalisierung in Gesellschaft und Medien mit sich gebracht hat, zeigt in der Auseinandersetzung mit nachfolgenden Generationen sein volles Ausmaß. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Mediennutzung und Konsumverhalten der Generation Z mit denen voriger Generationen nur noch wenig gemein haben. Werbetreibende und Medienunternehmen stehen nun vor der Herausforderung, dem aktuellen 'Generationen-Spagat' zu begegnen und zugleich bereits Lösungen für die daraus entstehenden, zukünftigen Veränderungen zu entwickeln", erklärt Christopher Rohs, Geschäftsführer Strategie bei elbdudler.



Über die Studie



Diese und weitere Ergebnisse sowie Handlungsempfehlungen finden Sie in der repräsentativen elbdudler Jugendstudie 2018. Die Hamburger Kreativagentur hat in Kooperation mit dem internationalen Marktforschungsinstitut YouGov die Smartphonenutzung von 14- bis 18-Jährigen untersucht. Vom 24.11.-01.12.2017 wurden dafür über 500 Jugendliche aus ganz Deutschland online befragt.



