- Das 10-jährige Firmenjubiläum von CitNOW steht ganz im Zeichen von rasantem Wachstum in Europa und Großbritannien - Weitere europäische Niederlassung operiert in Skandinavien und den baltischen Ländern - Die Private-Equity-Gesellschaft Tenzing bestätigt Investition in CitNOW zur Finanzierung der Expansion



CitNOW, britisches Technologieunternehmen und Pionier im Bereich automobile Videosoftware, setzt seinen internationalen Expansionskurs fort. Mit der Private-Equity-Gesellschaft Tenzing konnte nun ein neuer Investor gewonnen werden.



Im zehnten Jahr seines Bestehens operiert CitNOW bereits in 49 Ländern weltweit und arbeitet mit 42 Herstellern zusammen. Diesen Einfluss will das Technologieunternehmen in Europa weiter ausbauen. Dank signifikantem Wachstum in den vergangenen drei Jahren gelang es CitNOW, die Anzahl seiner Händler-Partner bereits 2016 um 55% und 2017 um nochmals 39% auf insgesamt 7.400 Installationen zu steigern. Allein in Großbritannien nutzen 3.200 Handelsstätten Anwendungen von CitNOW. Insgesamt produzierten CitNOW-Kunden damit über sechs Millionen personalisierte Videos allein im vergangenen Jahr. In den kommenden drei Jahren plant CitNOW, seine führende Position als Anbieter von Videotechnologie für den Automobilsektor noch weiter auszubauen. Der größte Wachstum wird dabei in den 21 europäischen Märkten erwartet, die die Produkte der Firma bereits nutzen. Der primäre Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf Großbritannien und den europäischen Märkten, die mit der Eröffnung von CitNOW's sechster Zweigstelle eine weitere Dependance für die skandinavischen und baltischen Regionen hinzugewinnen.



Es wird erwartet, dass die finanzielle Rückendeckung von Tenzing zu einem Personalanstieg von einem Drittel in den nächsten zwölf Monaten führen wird, denn CitNOW investiert weiter in Technologieplattformen und Mitarbeiter.



Obwohl die Investition eine Umstrukturierung des CitNOW-Vorstandes erfordert, bleibt der grundlegende Betrieb des Unternehmens unberührt. CEO Alistair Horsburgh behält seine Rolle als Koordinator der täglichen betrieblichen Aktivitäten, und Geoffrey Page-Morris, der ehemals bei der Sytner Group tätig war, übernimmt künftig eine aktivere Rolle als Vorstandsvorsitzender.



"Ich war ein großer Unterstützer von CitNOW während meiner Zeit bei der Sytner Group und der Erfolg des Unternehmens und seiner Führung sowie die Entwicklung in den vergangenen Jahren sind ein Beweis für die gute Arbeit des Spitzenmanagements und eine sehr befriedigende Bestätigung für mein Vertrauen in das Konzept. CitNOW hat bereits eine führende Rolle als Anbieter von Videotechnologie in der Automobilindustrie inne und das Potenzial der Marke ist enorm. Dies sind aufregende Zeiten für uns alle.", sagt Geoffrey Page-Morris, Vorstandsvorsitzender, CitNOW.



CitNOW wurde während der letzten Wachstumsphase von der Bank Santander unterstützt und wird weiterhin vom Unternehmen finanziert.



Philip Mason, Direktor Growth Capital bei Santander, sagte: "Die Investition von Tenzing in CitNOW ist ein Bestätigung für das Management-Team. Es hat das Potenzial voll ausgeschöpft, das wir von Santander Growth Capital bereits erkannt haben, als wir 2014 eine erste Finanzierung zur Verfügung stellten. Angesichts der positiven Dynamik für CitNOW auf dem Automobilmarkt war es uns eine Freude, das Geschäft weiterhin zu unterstützen, da es floriert, und ich freue mich darauf, diese Beziehung mit der Weiterentwicklung des Unternehmens fortzusetzen."



CitNOW CEO Alistair Horsburgh sagte: "Wir haben den Beginn eines neuen Kapitels in der Entwicklung von CitNOW erreicht, eines der aufregendsten seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Präsenz in Europa verdreifacht und unseren weltweiten Umsatz über 50% gesteigert, verglichen mit 2016. Unsere Kerngeschäftsstrategie besteht darin, unseren Franchise-Kundenstamm in Großbritannien und Europa deutlich auszubauen. Wir haben uns für Tenzing entschieden, weil sie für unser Geschäft in seiner Wachstumsphase perfekt geeignet waren. Christian, Guy, Rowena und ihr Team haben während des gesamten Prozesses gezeigt, dass sie die richtige Wahl für uns sind. Wir wissen, dass Verbraucher weltweit einen persönlicheren und unmittelbareren Service verlangen, und wir wollen dies im Automobilbereich nutzen.



Es ist fair, zu sagen, dass wir nicht ohne Andrew Howells und Donna Barradale existieren würden, die CitNOW 2008 gegründet haben und furchtlos die rasanten Expansionspläne unterstützt haben, die mit meinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2012 begonnen haben. Unser aufrichtiger Dank geht an sie und an unsere anderen Aktionäre, Berrie Bloem und Angela Barrow."



