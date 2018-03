(Neu: Aussagen von der Pressekonferenz, Ausblick auf das erste Quartal, Analystenstimmen)

ESSEN (dpa-AFX) - Evonik treibt den Umbau zu einem Spezialchemiekonzern voran. Das Unternehmen stellte am Dienstag bei der Vorlage der Bilanz für 2017 das Geschäft mit Vorprodukten für Plexiglas und Klebstoffe zur Disposition. Im vergangenen Jahr sorgte eine gute Nachfrage nach Materialien für die Auto- und die Kunststoffindustrie sowie Übernahmen für Schwung bei dem MDax-Konzern. Als Wermutstropfen zeigte sich das Geschäft mit Tierfutterzusätzen. Hier will Evonik nun mit zusätzlichen Einsparungen gegensteuern.

Für das laufende Jahr nimmt sich Evonik weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vor. Beim operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) stellt der Konzern 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht. Das Unternehmen rechnet mit einer weiterhin guten Nachfrage und setzt zudem auf Einsparungen. Evonik ist gut ins Jahr gestartet, sagte Konzernchef Christian Kullmann bei der Bilanzvorlage in Essen. Für das erste Quartal stellt er ein operatives Ergebnis von mehr als 650 Millionen Euro in Aussicht.

Der seit Mai amtierende Kullmann baut Evonik zu einem Spezialchemiekonzern um. In der Spezialchemie sind in der Regel höhere Gewinnmargen zu erzielen als im Geschäft mit Basischemikalien. Für den Wandel braucht Evonik aber auch Geld. Zur Disposition steht nun das Methacrylat-Geschäft mit etwa 3700 Mitarbeitern, das zur Sparte Performance Materials gehört. Es erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Die Sparte profitierte zuletzt besonders stark von einer guten Nachfrage der Auto- und der Lackindustrie. Der aktuell überdurchschnittlich profitable Bereich könnte bis zu zwei Milliarden Euro Wert sein, schrieb Analyst Heiko Feber vom Bankhaus Lampe in einer Studie.

Gleichzeitig schaut sich Evonik weiter nach Übernahmezielen um. Hier liege der Fokus aber eher auf kleineren Unternehmen, die die bestehenden Geschäfte ergänzten und abrundeten, sagte Kullmann.

Umsatz und operatives Ergebnis 2017 fielen im Rahmen der Markterwartungen aus. Der Konzernumsatz stieg um 13 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Dabei profitierte Evonik von der milliardenschweren Übernahme des Geschäfts mit Spezialadditiven vom US-Konkurrenten Air Products sowie dem Kauf des Kieselsäuregeschäfts von J.M. Huber. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 9 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdienten die Essener mit 717 Millionen Euro aber 15 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das lag auch an den Kosten im Zusammenhang mit den Übernahmen.

Der Aktienkurs der Papiere sank gegen Mittag um mehr als drei Prozent. Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan monierte die Entwicklung des freien Mittelzuflusses. Der reiche mit 511 Millionen Euro nicht aus, die Dividende abzudecken. Die soll mit 1,15 Euro je Aktie auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Davon profitiert vor allem die RAG-Stiftung, der Evonik mehrheitlich gehört. Sie finanziert aus ihren Einnahmen in Form der Dividende des Konzerns die Folgelasten des Steinkohlebergbaus.

Beim operativen Ergebnis glichen gut laufende Geschäfte der Sparten Performance Materials und Resource Efficiency den Rückgang des operativen Ergebnisses im Segment Nutrition & Care im Gesamtjahr mehr als aus. Das in diesem Bereich gebündelte Geschäft mit Tierfutter-Zusätzen litt unter niedrigen Verkaufspreisen, wenngleich sich die Situation in der zweiten Jahreshälfte aufhellte und die Preise wieder anzogen.

Dennoch fiel das operative Ergebnis in Nutrition & Care - trotz der Beiträge aus den übernommenen Geschäften von Air Products. "Das ist für uns nicht zufriedenstellend", sagte Finanzchefin Ute Wolf. Nun soll gespart werden: Bis Ende 2020 sollen die Kosten um 50 Millionen Euro sinken. 2018 sollen es bereits 10 Millionen Euro sein.

Diese auf den Geschäftsbereich konzentrierten Maßnahmen werden zusätzlich zum bereits bekannten, konzernweiten Sparprogramm ergriffen. In dessen Rahmen will Evonik in Verwaltung und Vertrieb die Kosten bis Ende 2020 um 200 Millionen Euro jährlich senken, 2018 sollen 50 Millionen Euro ergebniswirksam werden. Mehr Details dazu soll es spätestens im Juni geben. Betriebsbedingte Kündigungen schließt Evonik für Beschäftigte in Deutschland weiter aus.

Gemeinsam mit dem Fokus auf die profitablere Spezialchemie sollen die Einsparungen helfen, die operative Gewinnmarge mittelfristig auf ein Niveau von 18 bis 20 Prozent zu steigern. Bis dahin fehlt aber noch ein gutes Stück: 2017 lag die Ebitda-Marge wegen des schwächelnden Geschäfts mit Tierfutter-Zusätzen bei 16,4 Prozent. Im vorangegangenen Jahr waren es noch 17 Prozent gewesen./mis/nas/jha/

