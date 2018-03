München (ots) -



am Freitag, 9. März 2018, 18:00 und 18:50 Uhr



Um 18:00 Uhr treten bei Jörg Pilawa die beiden Comedians Ingo Oschmann und Markus Maria Profitlich gegen die Quizexperten Marie-Louise Finck, Prof. Dr. Eckhard Freise und Thorsten Zirkel an. Witz gegen Wissen, ein spannendes Duell, in dem Ingo Oschmann und Markus Maria Profitlich mit allen Tricks arbeiten.



Auch die beiden Comedians Thomas Hermanns und Chris Tall, die den zweiten Teil der Doppelfolge bestreiten, haben sich vorgenommen, den Olymp zu bezwingen. Chris Tall, 2016 als bester Newcomer mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, überlässt seinem Entdecker Thomas Hermanns die Teamführung. Ob das die richtige Strategie ist, sehen die Zuschauer am Freitag um 18:50 Uhr im Ersten.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



