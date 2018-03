zu Teil 1: Leitfaden für Beleuchtungsnutzung

Die Energieversorgung von LED-Leuchten über die strukturierte Gebäudeverkabelung über PoE hat bereits breites Interesse gefunden. Viele Hersteller von Verkabelungskomponenten und aktiven Komponenten bieten hierzu schon jetzt eine breite Palette von technischen Lösungen an. Der steigende Energiebedarf durch größere LED-Leuchten wurde bereits mit der neusten Norm 4PPoE (PoE++) berücksichtigt. Versorgungsleistungen mit 60?W sind hier nun möglich, und man arbeitet bereits an Lösungen für eine Versorgung bis zu 100?W pro PoE-Speisung über ein Datenkabel.

Im ersten Teil dieser Beitragsserie stellten wir die technische Lösung solcher Systeme vor. Der Hersteller Siemon hat zudem ein Whitepaper mit Planungshinweisen zur PoE-Versorgung von LED-Beleuchtungssystemen veröffentlicht und gibt damit den Architekten und Elektroplanern eine Hilfestellung in die Hand. Diese Planungshilfe stellen wir in Auszügen hier vor. Außerdem zeigen wir Beispiele für verschiedene technische Lösungen.

Zwar lassen sich bis zu 100??W sicher über die symmetrische Twisted-Pair-Verkabelung übertragen, doch in Bezug auf die Ausgewogenheit von Kosten, Effizienz und Leistung in PoE-Beleuchtungsanwendungen werden 60?W allgemein als ideal angesehen. Die Technologie für den Energieversorger (Power Sourcing Equipment - PSE) und den Energieverbraucher (Powered Device - PD) ist bereits ausgereift und kommerziell verfügbar. Beispiele dazu sind die Systeme von Cisco UPoE (Universal Power over Ethernet) sowie das neue IEEE 802.3 PoE Typ 3, die mit 60?W arbeiten. Diese Systeme liefern 600?mA Strom pro verdrilltem Adernpaar bei einer typischen Betriebsspannung von 50?V DC bis 55?V DC und nutzen das gleiche Verfahren zur Fernspeisung wie die vorangehende PoE Typ 2 Generation mit 30?W (auch als PoE+ bezeichnet), mit dem Unterschied, dass nun alle vier Adernpaare den Strom übertragen, anstatt nur zwei. Zum Glück sind ISO/IEC und TIA bei den von ihnen für 600?mA Strompegel ausgearbeiteten Temperaturanstiegsprofilen bereits davon ausgegangen, dass Strom über alle vier Adernpaare fließt, was direkt relevant für Kabel ist, die für 60?-W-PoE-Beleuchtungssysteme verwendet werden. Eine erneute Daten- oder Profilerstellung durch die Normungsgremien für diese Anwendung war daher nicht notwendig. Normen wie ISO/IEC TS 29125[1] und TSB-184-A[2] geben eine wertvolle Orientierungshilfe zu Verkabelungsmedien und Kabelauswahl für Anwendungen mit Fernspeisung bis 100?W.

Beschädigung der Kontakte

Die Gefahr der Erwärmung im Kabelbündel und der Beschädigung der Kontaktflächen der Steckverbinder durch Funkenbildung bei Anwendungen mit Fernspeisung ist allgemein bekannt (Bild 9) [3]. Mit einer sorgfältigen Auswahl der Kabel und Komponenten für 60?W-PoE-Beleuchtungssysteme lassen sich Leistungseinbußen durch diese beiden Faktoren minimieren oder sogar vernachlässigen. Zwar ist die Erwärmung in Kabelbündeln nie so stark, dass Kabel schmelzen oder Leiter einen Kurzschluss bilden, dennoch erhöht sich der Widerstand im Leiter, was zu Leistungs- und Effizienzverlusten führt und zur Erhöhung der Einfügedämpfung, wodurch eine Verkürzung des Übertragungskanals erforderlich sein kann.

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt neben der Wärmebildung ist die Beschädigung der Kontaktflächen der Anschlusskomponenten, wenn die Steckverbindung unter der anliegenden elektrischen Last einer Fernspeisung getrennt wird. Bei der gegenwärtigen geringen Stromstärke ist der entstehende Abrissfunken für den Menschen zwar ungefährlich, für die Technik jedoch riskant, da es durch den Lichtbogen zu einem elektrischen Durchschlag von Gasen unmittelbar am Entstehungsort des Abrissfunkens kommt. Das führt zu Erosion und Einschlägen an der beschichteten Kontaktoberfläche (Bild?10) und im Endergebnis zu einer unzureichenden Übertragungsleistung aufgrund des erhöhten Widerstands bis hin zu einer unzuverlässigen Funktion der Steckverbinder.

Temperaturanstieg und Spannungsabfall im Kabel

Bei der Ausarbeitung von Empfehlungen zu symmetrischen Twisted-Pair-Medien für 60?-W-PoE-Beleuchtungsanwendungen muss man die Auswirkung der Kabelerwärmung auf die Einfügedämpfung und den Gleichstromwiderstand berücksichtigen. Bild?11 zeigt die bei 100?MHz gemessene Einfügedämpfung für UTP-Kabel von Siemon der Kategorie 5e, Kategorie 6 und Kategorie 6A, F/UTP-Kabel der Kategorie 6A und S/FTP-Kabel der Kategorie 7A bei 20??°C, 40?°C und 60?°C im Vergleich zu den temperaturangepassten Grenzwerten der Einfügedämpfung für ungeschirmte und geschirmte Kategorie-5e-Kabel. In dieser Analyse wurden die Grenzwerte der Kategorie 5e verwendet, da PoE-Beleuchtungssysteme allgemein mit 1000?Mbit/s oder niedrigeren Übertragungsraten betrieben werden. Wie deutlich erkennbar ist, haben alle Kabel eine Leistungsreserve zu den angepassten Grenzwerten der Einfügedämpfung ...

