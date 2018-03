adidas AG: Stefan Jentzsch legt Aufsichtsratsmandat bei adidas AG nieder; Frank Appel als Nachfolger vorgeschlagen

DGAP-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Personalie adidas AG: Stefan Jentzsch legt Aufsichtsratsmandat bei adidas AG nieder; Frank Appel als Nachfolger vorgeschlagen 06.03.2018 / 12:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 6. März 2018

AD-HOC: Stefan Jentzsch legt Aufsichtsratsmandat bei adidas AG nieder Frank Appel als Nachfolger vorgeschlagen

Herzogenaurach - Herr Dr. Stefan Jentzsch, Aufsichtsratsmitglied der adidas AG, hat das Kontrollgremium der Gesellschaft in seiner heutigen Sitzung darüber informiert, dass er sein Mandat mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Mai 2018 niederlegen wird. Dr. Stefan Jentzsch gehört dem Aufsichtsrat der adidas AG als Vertreter der Anteilseigner seit dem 7. November 2007 an. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Dr. Jentzsch für seine wertvolle Arbeit als Mitglied des Aufsichtsrats und seinen langjährigen Einsatz zum Wohle des Unternehmens.

Als Nachfolger wird der Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung 2018 vorschlagen, Herrn Dr. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL Group, für die Dauer der verbleibenden Amtszeit der amtierenden Anteilseignervertreter, die mit dem Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Mai 2019 endet, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

***

Kontakte: Media Relations Investor Relations Jan Runau Chief Sebastian Steffen Vice President Investor Corporate Relations Tel.: +49 (0) 9132 Communication Officer 84-4401[1][IMAGE] 1. #

Tel.: +49 (0) 9132 84-3830[1][IMAGE] 1. #

Katja Schreiber Christian Stöhr Senior Director Investor

Relations Tel.: +49 (0) 9132 84-4989[1][IMAGE] 1. # Vice President Corporate Communication Tel.: +49 (0) 9132 84-3810[1][IMAGE] 1. #

Claudia Lange Director Jennifer Gaussmann Senior Manager Investor Media Relations Tel.: Relations Tel.: +49 (0) 9132 +49 (0) 9132 84-74734[1][IMAGE] Adrian Rott Senior Manager 84-2338[1][IMAGE] 1. Investor Relations Tel.: +49 (0) 9132 # 84-74843[2][IMAGE] 1. # 2. # Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.com

06.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: +49 9132 84 0 Fax: +49 9132 84 2241 Internet: www.adidas-group.com

ISIN: DE000A1EWWW0, US00687A1079, US00687P1049 WKN: A1EWWW, A0MNCC , 909676 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

660849 06.03.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1EWWW0 US00687A1079 US00687P1049

AXC0164 2018-03-06/12:20