Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar 1: voestalpine voestalpine zuletzt 5 Tage im Minus (8,72% Verlust von 48,04 auf 43,85), aktuelle Indikation: 44.53/ 44.69 Veränderung zu letztem SK: 1.73% Auf dem Radar 2: Erste GroupDas Schwergewicht macht es mit 16,6 Prozent ytd Plus den Fondsmanagern schwer, weil ja der ATX ytd im Minus liegt. Die Aktie wird in Kürze wieder künstlich gestutzt werden müssen, das Gewicht liegt derzeit bei 23 Prozent, wobei nur 20 Prozent "erlaubt" sind. aktuelle Indikation: 42.36/ 42.45 Veränderung zu letztem SK: 0.72% Auf dem Radar 3: SemperitSemperit (16,06) mit -27,33% ytd am Montag auf Jahreslow. aktuelle Indikation: 16.28/ 16.54 Veränderung...

Den vollständigen Artikel lesen ...