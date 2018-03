Hamburg (ots) - Das DUB UNTERNEHMER-Magazin hat das Profil seiner Life & Style-Rubrik geschärft und sich dafür hochrangige Unterstützung an Bord geholt. Für Relaunch und Entwicklung des Ressorts zeichnet seit dem Jahreswechsel der frühere TV Movie-Chefredakteur Stefan Westendorp verantwortlich.



DUB UNTERNEHMER ist das Magazin für digitale Transformation - ob in Wirtschaft oder Gesellschaft. So steht seit dem Jahreswechsel auch der Wandel bei den schönen Dingen des Lebens wieder verstärkt im Fokus des Interesses. Ob neue Destinationen, Marken und Gadgets - im seit der Erstausgabe 2018 neu aufgelegten Ressort Life & Style liefert die Redaktion den Lesern Magazin-Mehrwert auf höchstem Niveau.



Von Luxus- und Individualreisen über Hightech-Kopfhörer bis hin zu trendigen Looks und edlen Marken - in der aktuellen Ausgabe 01/18 liefert das DUB UNTERNEHMER-Magazin auf insgesamt 26 Seiten viel Edles, Exklusives und Neues. So hat sich die Redaktion auf ganz besondere Reisen nach Norditalien, Asien und zur exklusiven Weinprobe ins Silicon Valley begeben und Westwing-Gründerin Delia Fischer darum gebeten, uns einmal ihren ganz persönlichen Style zu verraten. Außerdem berichtet Raphael Granito, CEO der Uhrenmanufaktur Formex, im Exklusivinterview über die Trends der Branche.



Das Ressort wird diese Themenfelder auch in den kommenden Ausgaben in diesem Seitenumfang umfassen. Für die Neugestaltung und Fortführung zeichnet Stefan Westendorp, ehemaliger Chefredakteur von TV Movie sowie vormals stellvertretender Redaktionsleiter bei BILD Berlin, im Auftrag von DUB UNTERNEHMER-Chefredakteur Thomas Eilrich verantwortlich. "Leser wie Redaktion und Umfeld sind begeistert von dem Relaunch unter der Ägide Stefan Westendorps. Ich setze darauf, dass der erfolgreiche Start der Auftakt zu einer tollen Entwicklung dieses so wichtigen Ressorts ist", so Eilrich. Westendorp, der heute als Medienberater und freier Chefredakteur in Hamburg und München arbeitet, meint: "Mit der neu gestalteten Life & Style Rubrik erweitern wir den Kosmos des DUB UNTERNEHMER-Magazins deutlich. Die umfangreiche Strecke umfasst die Themenfelder Travel, Genuss, Outfit und Technik. Dabei ist es unser Anspruch, diese Themen immer wieder neu und spannend zu inszenieren."



Über das DUB UNTERNEHMER-Magazin



Das DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint zweimonatlich in einer Gesamtauflage von über 245.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen, sowie als Supplement in Handelsblatt, WirtschaftsWoche, Welt am Sonntag und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Thematischer Fokus ist die digitale Transformation. Zur Zielgruppe zählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren.



Über die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de



Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de ist das Portal für Unternehmer, Gründer und Investoren. Kaufen oder verkaufen Sie ein Unternehmen auf der reichweitenstärksten und unabhängigen Unternehmensbörse im deutschsprachigen Raum oder investieren Sie über DUB.de in Startups. Daneben finden Sie Berater für jede Unternehmenslage und journalistische wie Experten-Beiträge zu Themen wie Management, Finanzierung, Karriere und Recht. Alles von Unternehmern für Unternehmer. www.dub.de



