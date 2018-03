Berlin (ots) - Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) hält trotz anhaltender Kritik an den umstrittenen Wohnungsbau-Plänen des Senats für den Bezirk Pankow fest.



Die Linken-Politikerin sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, für das Areal Blankenburger Süden seien zunächst 6.000 neue Wohnungen vorgesehen. Darüber hinaus bestehe dort aber Potential für weitere rund 4.000 Einheiten. Diese sollten angesichts der Wohnungsnot in der Stadt auch realisiert werden, so die Senatorin. Zuvor müssten allerdings andere Probleme wie Infrastruktur und Verkehr gelöst werden.



"Warum das kommunikativ nicht rübergekommen ist, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar und das muss auch aufgearbeitet werden", erklärte Lompscher. (avu)



