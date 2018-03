Berlin (ots) - 80 Innovatoren, vier Tage und jede Menge Spaß. In sechs Monaten lädt die InnoTrans zum ersten Hackathon auf dem Berliner Messegelände ein. Hacka'what'? Ein Hackathon ist eine Art Technologie-Marathon für Hacker. Dafür benötigen die Softwareentwickler, Designer und Branchenexperten Durchhaltevermögen beim Programmieren.



Vier Tage am Stück (18.-21.9.) wird sich im CityCube alles um Algorithmen, Bots und Prototypen drehen. Entwickelt werden unter anderem neue Ideen für vernetzte Mobilitätslösungen. Am Messefreitag präsentieren die Computerpioniere ihre Ergebnisse im Forum der Career & Education Hall 7.1c. Die Teilnehmergruppe mit der spannendsten und innovativsten Softwarelösung wird vor Ort als Gewinner gekürt. Fachbesucher der InnoTrans können an der Präsentation teilnehmen und vorab während der Publikumszeiten des Hackathon eigene Kenntnisse einbringen. Der genaue Zeitplan ist zu finden unter www.innotrans.de/hacktrain.



Veranstalter des Hackathon ist Hack Partners. Das Unternehmen verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Organisation von Coding-Events und hat sich auf die Schienenverkehrsindustrie spezialisiert. "Das Ziel unserer HackTrain Initiative ist die digitale Transformation der Bahnindustrie", so River Tamoor Baig, Gründer und CEO von Hack Partners. "Die InnoTrans pulsiert und steckt voller Energie - genauso wie unser Hackathon. Innerhalb von nur vier Tagen werden hier Computerlösungen für die größten Herausforderungen der Schienenindustrie geschaffen. Schnallt Euch also gut an, sonst besteht die Gefahr, dass Euch die Socken und Hüte wegfliegen."



Details zum Mitmachen und den direkten Kontakt zu Hack Partners finden interessierte Aussteller unter www.innotrans.de/hacktrain.



Pressekontakt: InnoTrans Daniela Gäbel Pressesprecherin Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038 2351 gaebel@messe-berlin.de www.innotrans.de