AUSTIN, Texas, March 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds (http://www.solarwinds.com/de/?CMP=PUB-PR-NETWLD-SW_WW_X_CR_X_AW_EN_PRGEN_TXT-SRM-20180306_X_X_X-X), ein führender Anbieter leistungsstarker und kostengünstiger IT-Verwaltungssoftware, hat heute SolarWinds Traceroute NG vorgestellt, ein kostenloses Netzwerkdiagnose-Tool, das die Hop-by-Hop-Leistung in modernen Hybrid-Netzwerken und durch Firewalls hindurch effektiv abbildet. Das Tool ermöglicht es IT-Fachleuten und Netzwerkadministratoren, in Netzwerken, die wichtige Dienste und Anwendungen miteinander verbinden, die Leistung zu überwachen und schnell Engpässe zu lokalisieren - unabhängig davon, ob diese Ressourcen lokal oder in der Cloud ausgeführt werden.

Nach seiner Einführung vor 30 Jahren wurde Traceroute schnell zu einem unverzichtbaren Diagnosetool zur Fehlerbehebung in Netzwerken. Doch mit den Jahren hat es sich nicht angemessen weiterentwickelt, um mit modernen Netzwerken und Hybrid-IT-Umgebungen mitzuhalten, was seinen Nutzen einschränkte. So fehlte Benutzern ein einfaches Tool zur Ad-hoc-Fehlerbehebung in Netzwerken, wenn sie in keine vollständige Überwachungslösung investieren wollten.

Mit dem neuen Traceroute NG liefert SolarWinds einen kostenlosen Ersatz für dieses beliebte, aber veraltete Tool. Das Unternehmen nutzte seine hochmoderne NetPath-Technologie, um Diagnosen der nächsten Generation zu liefern, die für den Einsatz bei modernen Netzwerken und Sicherheitsarchitekturen voll funktionsfähig sind. Traceroute NG gibt Kunden die Möglichkeit, mit Daten, die korrekte Pfadinformationen enthalten, Netzwerkprobleme effektiver zu beheben. Das Tool simuliert echten Anwendungsverkehr, um Pfade zwischen Netzwerken und durch Firewalls zuzuordnen. In Sekunden liegen die Ergebnisse vor sowie eine Echtzeit-Ansicht von Latenzveränderungen und Paketverlusten bei veränderten Netzwerkrouten.

"Netzwerkleistung, und in vielen Fällen auch Geschäftsentwicklung, ist die Währung des Nutzererlebnisses. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass IT-Fachkräfte korrekte Daten erhalten, um Reaktionsgeschwindigkeit und Verfügbarkeit effektiv verwalten zu können", sagt Christof Pfister, Executive Vice President und Head of Products bei SolarWinds. "Mit Traceroute NG haben wir ein beliebtes Tool durch etwas ersetzt, das in modernen Hybrid-IT-Netzwerken tatsächlich funktioniert. Wir glauben, es wird das Tool werden, das IT-Fachkräfte zur Fehlerbehebung bei ihren Netzwerken und Anwendungen als Erstes verwenden."



Wichtigste Merkmale von Traceroute NG:

Traceroute NG von SolarWinds beinhaltet neue Funktionen und Fähigkeiten, die für die neuesten Technologien und Netzwerke entwickelt wurden, wie beispielsweise:

Korrekte Pfadanalyse und Sichtbarkeit über CLI von der Quelle bis hin zum Bestimmungsort, mit der Möglichkeit, die Anzahl von Hops, entsprechende IP-Adressen, Hostnamen, Paketverlust und Latenz zu ermitteln

Kontinuierliche Untersuchungen, um Pfadveränderungen einfach zu erkennen

Möglichkeit, die Untersuchungsart mithilfe verschiedener Befehlsargumente zu wechseln, um echten Anwendungsverkehr zu imitieren

Erstellen einer Protokolldatei, die die Pfadnummer sowie Trace-Informationen enthält

Verfügbarkeit

Das kostenlose Tool Traceroute NG von SolarWinds ist ab sofort für Systeme mit Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 erhältlich.

