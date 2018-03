Die ersten Versicherer präsentieren ihre Betriebsrentenmodelle. Ausgerechnet Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände aber zeigen keine Eile.

In der Versicherungsbranche herrscht Aufbruchstimmung: Die ersten Anbieter bringen sich für die neue Betriebsrente in Stellung. Jüngstes Beispiel: Die genossenschaftliche R+V Versicherung und die Fondsgesellschaft Union Investment, die an diesem Dienstag ihr gemeinsames Produkt vorstellen.

Doch die entscheidenden Akteure - Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände - zeigen bislang keine große Eile. "Vor dem Jahr 2019 werden die Sozialpartner aller Voraussicht nach kaum konkrete Sozialpartnermodelle in größerem Umfang vereinbart haben. Und ohne Gewerkschaft und Arbeitgeber wird daraus nichts", heißt es beim Arbeitgeberverband BDA.

Bislang haben weniger als 60 Prozent der Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge. Vor allem Geringverdiener und Mitarbeiter kleinerer Firmen stehen häufiger ohne das Zusatzplus im Alter da. Das neue Modell soll die betriebliche Altersvorsorge vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen attraktiver machen.

Beschäftigten, die auf diese Weise vorsorgen, darf kein fester Betrag mehr zugesichert werden, er soll nur noch als Ziel genannt werden (Zielrente). Die Arbeitgeber werden dadurch bei der Haftung entlastet.

Die Auszahlungen im Alter können höher ausfallen als bei der klassischen Variante mit Garantie, können aber schwanken. Um ein bestimmtes ...

