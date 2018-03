Optimismus an den globalen Aktienmärkten, da Sorgen wegen Handelskrieg nachlassen DAX® (DE30 in der xStation 5) steigt nach der Ausbildung eines Bullish-Engulfing-Kerzenmusters Vonovia (VNA.DE) schwächelt trotz eines positiven Ergebnisberichts

Zusammenfassung:Als die Sorgen über den potenziellen Handelskrieg nachließen, waren die US-Aktien in der Lage sich zu stabilisieren und den zweiten Tag in Folge zu steigen, wobei alle drei wichtigen Indizes der Wall Street über 1,0% zulegten. Später breitete sich die positive Stimmungen auch in Asien aus, wo die wichtigsten Indizes der Region ordentliche Gewinne verbuchten. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) schloss den Handelstag 1,14% höher, der japanische Nikkei (JAP225) 1,79%. Die chinesischen Aktien waren jedoch die Top-Performer, da der Hang Seng CE (CHNComp) sogar um 2,67% zulegen konnte. Die europäischen Aktienmärkte haben den Dienstag mit einem deutlichen Gap nach oben begonnen, da der Optimismus wieder an die globalen Aktienmärkte zurückgekehrt ist. Auch der italienische FTSE MIB (ITA40) war in der Lage seine Verlust, die vor der Wahl verbucht wurden, wieder auszugleichen. Die Automobilkonzerne wiesen beim STOXX Europe 600 die größten Gewinne auf, ...

