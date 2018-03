GENF/STUTTGART (dpa-AFX) - Kräftige Zuwächse in Asien sorgen weiter für gute Geschäfte beim Autobauer Daimler . Im Februar verkaufte die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars - zu der auch die Kleinwagenmarke Smart gehört - weltweit knapp 172 000 Fahrzeuge und damit 5,4 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie Daimler am Dienstag am Rande des Genfer Autosalons mitteilte. Im Januar hatte das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,7 Prozent gelegen.

Getrieben wurde das Wachstum erneut vor allem von einer starken Nachfrage aus Asien und insbesondere aus China, wo im Februar 18,6 Prozent mehr Autos der Kernmarke Mercedes-Benz verkauft wurden als vor einem Jahr. In Europa und Nordamerika legte der Absatz dagegen nur leicht zu, in Deutschland ging er sogar zurück.

Insgesamt wurden 163 580 Mercedes-Benz-Autos verkauft - 6,3 Prozent mehr als im Februar 2017. Beim Smart stiegen die Absatzzahlen zwar in Deutschland kräftig, insgesamt wurde aber ein Minus von fast zehn Prozent auf 8360 Fahrzeuge verzeichnet./eni/DP/tos

ISIN DE0007100000

AXC0169 2018-03-06/12:42