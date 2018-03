FRANKFURT (dpa-AFX) - Die ersten Versicherer gehen mit Angeboten für die neue Betriebsrente an den Start. Die genossenschaftlichen Unternehmen R+V Versicherung und Union Investment stellten am Dienstag in Frankfurt ihr Konzept vor. Das Rentenwerk - eine Kooperation mehrerer Lebensversicherer - hat nach eigenen Angaben inzwischen bereits ein fertiges Produkt.

Bis die ersten Betriebsrenten nach dem neuen, garantiefreien Modell abgeschlossen werden, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern. Die konkreten Vereinbarungen sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften erarbeiten und in Tarifverträgen festlegen.

Ziel des sogenannten Sozialpartnermodells ist es, die betriebliche Altersvorsorge vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen attraktiver machen. Beschäftigten, die auf diese Weise vorsorgen, darf kein fester Betrag mehr zugesichert werden, er soll nur noch als Ziel genannt werden (Zielrente). Die Arbeitgeber werden dadurch bei der Haftung entlastet.

R+V und Union Investment wollen anhand der Wünsche der Sozialpartner individuelle Konzepte für einzelne Branchen erstellen. Die R+V hat unter anderem mit der Metallrente und dem Chemieversorgungswerk Erfahrungen mit der betrieblichen Altersvorsorge.

Das Rentenwerk - eine Kooperation der Lebensversicherer der Barmenia, Debeka, Gothaer, HUK Coburg und die Stuttgarter - geht nach eigenen Angaben mit einer fondsbasierten Direktversicherung auf den Markt. Diese werde digital verwaltet und sei flexibel anpassbar./mar/DP/tos

