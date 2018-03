FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Siltronic-Anteile haben am Dienstag an ihre starken Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Mit einem Plus von mehr als fünf Prozent auf 127,25 Euro setzten sich die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie am Dienstagmittag an die Spitze des TecDax . Die Aktie hatte sich bereits am Montag nach der Bekanntgabe eines detaillierten Ausblicks um mehr als sieben Prozent verteuert.

Mit dem Anstieg um rund 13 Prozent seit Xetra-Schluss am Freitag machte das Papier einen Teil seiner Verluste infolge des Ende Januar erreichten Rekordhochs von 145,40 Euro wieder wett. Ein Händler führte die Kursgewinne am Dienstag auf eine Lizenzvereinbarung zwischen dem deutschen Anlagenbauer PVA Tepla und dem chinesischen Wafer-Hersteller GCL zurück.

PVA Tepla stellt unter anderem Anlagen zur Produktion von Siliziumkristallen für die Halbleiterindustrie her und soll GCL mit der entsprechenden Technologie ausstatten. Aktien von PVA Tepla schossen nach Erhalt des Auftrags aus China um mehr als 15 Prozent nach oben auf 15,70 Euro, den höchsten Kurs seit mehr als 17 Jahren.

"Der Auftrag zeigt, wie dynamisch diese Branche wächst", sagte der Händler. Von diesem starken Wachstum dürfte auch Siltronic profitieren. Die Bank Hauck & Aufhäuser erhöhte derweil das Kursziel für PVA Tepla um 4,50 auf 17,50 Euro und riet weiter zum Kauf der Aktien./bek/zb

