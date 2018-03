München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Uffbasse! Ab dem 29. März rockt Bülent Ceylan deutschlandweit die Kinosäle: Der Comedystar und Vollblutmusiker gibt mit VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! unter der Regie von Cüneyt Kaya sein Debüt auf der großen Kinoleinwand. Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, die "haar"-sträubende Komödie über große Träume, kleine Rückschläge und die unbedingte Liebe zur Musik seinen Fans höchstpersönlich vorzustellen und geht ab dem 28. März auf Kinotour. Für Fans von Bülent Ceylan die Gelegenheit, den Mannheimer live im Kino zu erleben!



Alle Infos zur VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN!-Kinotour gibt es unter: http://verpissdichschneewittchen.de/kinotour



Inhalt: In seinen Träumen ist Sammy (Bülent Ceylan) ein Rockstar. Doch in der Realität jobbt und schrubbt er im Hamam seines Bruders Momo (Kida Khodr Ramadan). Plötzlich gibt ihm ein Musiklabel die Chance, bei einer Castingshow berühmt zu werden. Unter einer Bedingung: Der Solomusiker muss eine Band gründen. So wird aus Sammy, seiner Schwester Jessi (Josefine Preuß), dem alten Aushilfsmasseur Wolle (Paul Faßnacht) und dem dicken Mahmut (Özgür Karadeniz) kurzerhand die Gruppe "Hamam Hardrock". Das Publikum feiert die originellen Newcomer, doch Labelchefin Thomaschewsky (Sabrina Setlur) will den Siegeszug der Multikulti-Rocker mit allen Mitteln verhindern.



Bei Interesse an einer Berichterstattung zu den lokalen Terminen wenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden Kontakte vor Ort. Vielen Dank.



Mittwoch, 28.03.2018



UCI Bochum Ruhr Park, Am Einkaufszentrum, 44791 Bochum Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 18:00 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 17:00 Uhr Ansprechpartner: Stefan Hennen, hennen.s@uci-kinowelt.de



Cineplex Köln Hohenzollernring 22, 50672 Köln Vor Ort: Bülent Ceylan, Josefine Preuß Filmstart: 21:00 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 20:00 Uhr Ansprechpartner: Julia Bartelt, Julia.Bartelt@aim-pr.de



Donnerstag, 29.03.2018



Lux Kinos Frankenthal August-Bebel-Straße 7-9, 67227 Frankenthal (Pfalz) Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 16:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 16:00 Uhr Ansprechpartner: Christian Kaltenegger, c.kaltenegger@lux-kinos.de



Kinopolis Viernheim Rhein-Neckar-Zentrum, Robert-Schuman-Straße 8, 68519 Viernheim Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 18:00 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 17:30 Uhr Ansprechpartner: Antje Puttkammer, aputtkammer@kinopolis.de, Bastian Kempf, bkempf@kinopolis.de



CinemaxX Mannheim N7, 17, 68161 Mannheim Vor Ort: Bülent Ceylan, Josefine Preuß Filmstart: 20:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 19:00 Uhr Ansprechpartner: Frank Noreiks, frank.noreiks@ftb-spickert.de Freitag, 30.03.2018



Cineplex Meitingen Hauptstraße 60, 86405 Meitingen Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 16:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 16:00 Uhr Ansprechpartner: Mirko Riks, mirko.riks@cineplex.de



Xinedome Ulm Am Lederhof 1, 89073 Ulm Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 19:00 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 18:30 Uhr Ansprechpartner: Julia Uchtmann, uchtmann@xinedome.de



Traumpalast Leonberg Neue Ramtelstraße 2, 71229 Leonberg Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 21:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 21:00 Uhr Ansprechpartner: Marius Lochmann, m.lochmann@filmtheaterbetriebe.de



Samstag, 31.03.2018



Luxor Filmpalast Walldorf Impexstraße 1, 69190 Walldorf Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 13:00 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 12:30 Uhr Ansprechpartner: Stefan Kolb, stefan.kolb@luxor-kino.de



Citydome Sinsheim Wilhelmstraße 15, 74889 Sinsheim Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 18:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 18:00 Uhr Ansprechpartner: Frank Krause, citydome@gmx.de



Cineplex Neckarsulm Heiner-Fleischmann-Str 10, 74172 Neckarsulm Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 20:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 20:00 Uhr Ansprechpartner: Nicole Brenner, nicole.brenner@cineplex.de



Sonntag, 01.04.2018



CineStar Mainz Holzhofstraße 1, 55116 Mainz Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 15:00 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 14:30 Uhr Ansprechpartner: Michael Djenes, michaeldjenes@cinestar.de



Kinopolis Hanau Am Steinheimer Tor 17, 63450 Hanau Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 17:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 17:00 Uhr Ansprechpartner: Patrick Schubert, pschubert@kinopolis.de



CinemaxX Offenbach Berliner Str. 210, 63067 Offenbach am Main Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 19:00 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 18:30 Uhr Ansprechpartner: Lars Roland, lars.roland@cinemaxx.de, Marina Rau, marina.rau@cinemaxx.com



CineStar Metropolis Frankfurt Eschenheimer Anlage 40, 60318 Frankfurt am Main Vor Ort: Bülent Ceylan Filmstart: 20:30 Uhr, Ankunft voraussichtlich um 20:00 Uhr Ansprechpartner: Sven Träger, sventraeger@cinestar.de



Kinostart: 29. März 2018 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Bülent Ceylan, Josefine Preuß, Paul Faßnacht, Özgür Karadeniz, Franziska Wulf, Chris Tall, Kida Khodr Ramadan, Sabrina Setlur, Marko Dyrlich u.v.m. Produzent: Oliver Berben Producer: Constanze Guttmann Executive Producer: Martin Moszkowicz Drehbuch: Cüneyt Kaya, Rainer Bender, Stefan Höh, Mathias Brod Regie: Cüneyt Kaya



Pressematerial zum Film steht unter https://constantinfilm.medianetworx.de/ zum Download zur Verfügung.



OTS: Constantin Film newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12946 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12946.rss2



Pressekontakt: AIM - Creative Strategies & Visions (TV, Print, Radio) Julia Bartelt Tel.: 030 / 61 20 30 30 Email: julia.bartelt@aim-pr.de



PURE Online Digitale Kommunikation (Online) Ulli Palm Telefon: 030 / 28 44 509 16 Email: ulli.palm@pureonline.de