An der Dividendenpolitik will das Management zudem festhalten und verspricht weiterhin eine Ausschüttungsquote von mindestens 60%. "Die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr sind sehr erfreulich", sagt CEO Martin Schaufelberger am Dienstag vor den Medien. Das Unternehmen mit Sitz in Altstätten setzte mit 168 Mio CHF 4,6% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...