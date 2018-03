Die große Koalition kommt, die AfD mischt den Bundestag auf, die Weltpolitik ist in Aufruhr - FDP-Chef Christian Lindner will einen kraftvollen Liberalismus dagegen setzen: mit innovativen Vorstößen und klarer Haltung.

Montagabend in Berlin-Mitte, Tag 1 nach dem Ja der SPD zur großen Koalition. Berlin bekommt endlich eine Bundesregierung und in den USA zettelt US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg an. Mehr als genug politischer Stoff für Christian Lindner, den FDP-Chef. Im exklusiven Gespräch mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli und Chefreporterin Elisabeth Niejahr beim WirtschaftsWoche Club zeigt sich der Vorsitzende der Liberalen sortiert, schlagfertig, angriffslustig.

"Opposition ist nicht Mist."Auch fast vier Monate nach dem Jamaika-Aus muss sich Lindner diese Frage stellen lassen: Warum Opposition? Warum nicht in der Regierung gestalten - samt Ministerposten? Der Polit-Shootingstar verweist da gern auf die Grünen. Die wollten den Menschen das Leben mit Verboten, Subventionen und Quoten vermeintlich erleichtern. Nichts für die FDP. "Das sind zwei von Grund auf verschiedene Ansätze. Eine von beiden Parteien hätte ihr Gesicht verloren und ihre Versprechen brechen müssen." Dem berühmten Satz des einstigen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering - "Opposition ist Mist" - kann Lindner nichts abgewinnen. Er sehe die Aufgabe seiner Partei nun darin, die Regierung nicht nur zu kontrollieren, sondern innovativere Gegenvorschläge einzubringen. ...

