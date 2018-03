Hamburg (ots) - Im Fokus seines Verantwortungsbereichs steht das "Business Development" - die strategische Weiterentwicklung und Skalierung des Unternehmens.



Als Geschäftsführer und Gründer von "HUMTECH" hat Frederik in den vergangenen 18 Monaten für verschiedenste Kunden profitable Chatbot- und Social Media Kampagnen ganzheitlich konzipiert und umgesetzt. Diese Expertise wird er in Zukunft als Gesellschafter der knowhere GmbH einbringen und erweitern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!



Beide Firmen haben sich im vergangene Jahr gemeinsam weiterentwickelt. Durch die räumliche Nähe im Co-Working Space "Betahaus" bestand bereits ein stetiger Austausch von Ideen und Know-How. Der Zusammenschluss als gemeinsamer Chatbot-Anbieter ist für beide Seiten ein logischer Schritt, der Kompetenzen aus Marketing und technischer Umsetzung bündelt und eine klare Positionierung im deutschsprachigen Raum ermöglicht.



"knowhere ist ein geniales Team innovativer Entwickler, die führend im Bereich der technischen Umsetzung von Chatbots & Voice Assistants sind. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam die Zukunft von Conversational Interfaces im deutschsprachigen Raum zu gestalten. Mein Ziel ist es, dass noch mehr Unternehmen und Nutzer das Potenzial dieser innovativen Lösungen sowohl im Marketing als auch im Customer Service erkennen und maximal ausschöpfen. Chatbots sind kein Hype, sondern ein fester Bestandteil der Digitalisierung." Frederik Schröder



"Mit Frederik kommt jemand ins Team, der unsere Begeisterung für Conversational Interfaces teilt und auf diesem noch jungen Gebiet bereits beeindruckende Erfolge erzielen konnte. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit und auf das Potential, was wir durch Frederiks Hinzustoßen erreichen können. Da es auch menschlich so gut passt, kann man nur mit Freude und Zuversicht in die Zukunft schauen." Sebastian Schmitt



Mit einem Team von 8 Personen und tatkräftiger Unterstützung von Frederik sehen wir voller Vorfreude ins Jahr 2018.



Der Fokus der HUMTECH UG lag auf der Konzipierung & Umsetzung profitabler Messenger-Marketing Kampagnen. Diese haben es Unternehmen ermöglicht ihre Zielgruppe über einem innovativen Kanal zu erreichen, als festen Bestandteil in ihren Marketing-Mix zu integrieren und ihren Umsatz zu steigern.



Die knowhere GmbH hat sich im Jahr 2017 als Experten auf dem Chatbot Markt etabliert. Mit großen Kunden wie tipico, Greenpeace und Jägermeister konnten zahlreiche Best-Pratice Projekte umgesetzt werden.



Basierend auf diesen Erfahrungen hat knowhere in den letzten 18 Monaten eine SAAS-Plattform für Chatbots und Voice Assistants (Alexa und Google Home) entwickelt, über die bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits über 6 Millionen Interaktionen verarbeitet wurden.



